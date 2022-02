Crawfish Wallet Thélonious Café Jazz Club, 24 février 2022, Bordeaux.

Crawfish Wallet

Thélonious Café Jazz Club, le jeudi 24 février à 20:30

« Crawfish Wallet », littéralement traduit par « Portefeuille de Langouste », sur les côtes de la Nouvelle Orléans, nous vient de James Brown lorsqu’il disait d’eux : « Take with you Crawfish Wallet ! Hear the sound of Nola’s streets with a bold and experienced rhythm section. Powerful bone, soulful voice, deep blue music. »

7€ / 5€

New Orleans Street Music

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:30:00