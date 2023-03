Crawfish wallet, 5 mai 2023, Moliets-et-Maa .

Crawfish wallet

Salle Ph’Art Casino Municipal Moliets-et-Maa Landes

2023-05-05 21:00:00 – 2023-05-05 22:30:00

Moliets-et-Maa

Landes

EUR 19 Valeur montante du Jazz New Orleans, le quartet Crawfish Wallet navigue dans les méandres des références delta blues, brass band et vaudou qui font son charme fou. Dans son répertoire, on croise Bessie Smith, Billie Holiday, Trixie Smith, mais aussi, des compositions originales et actuelles servies par des arrangements qui mettent l’improvisation collective à l’honneur.

En première ligne, une chanteuse charismatique qui chevauche une rythmique à la fois solide et délicate pour mieux explorer le bayou de la Louisiane.

En perspective, une « release party » pleine de joie et de profondeur.

Amandine Cabald Roche chant et washboard, Gaëtan Martin trombone, Jean-Michel Plassan banjo, Fred Lasnier contrebasse

Jazz partners

Moliets-et-Maa

