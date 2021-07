Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Crawfish Wallet – Cour Rostand Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Crawfish Wallet – Cour Rostand Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cenon. Crawfish Wallet – Cour Rostand Quartier Palmer Cenon

Rocher de Palmer, le vendredi 23 juillet à 20:00

Entre des notes de gospel et l’écho des brass bands façon Nouvelle-Orléans, Crawfish Wallet nous livre des reprises superbes et des compositions originales relevées par la voix de sa chanteuse charismatique. Ateliers EN SAVOIR PLUS

Ateliers et concert gratuits

Crawfish Wallet – Cour Rostand Quartier Palmer Cenon, Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon