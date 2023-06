Commémoration des 600 ans de la bataille de Cravant Cravant place du Donjon et rue des fossés Deux Rivières Catégories d’Évènement: Deux Rivières

Yonne Commémoration des 600 ans de la bataille de Cravant Cravant place du Donjon et rue des fossés Deux Rivières, 1 juillet 2023, Deux Rivières. Commémoration des 600 ans de la bataille de Cravant 1 et 2 juillet Cravant place du Donjon et rue des fossés Seul le concert de Luc Arbogast est payant : 5 €. Vers la fin de la guerre de Cent ans, une importante bataille s’est tenue pour la possession du village alors fortifié de Cravant, au sud d’Auxerre.

Pour commémorer cet événement, le village se mettra aux couleurs du XVe siècle avec défilé, campement médiéval, exposition, conférence, concert de musique médiévale en l’église avec l’ensemble Obsidienne et concert de Luc Arbogast. Cravant place du Donjon et rue des fossés Rue des fossés, 89460 Cravant Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T13:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

