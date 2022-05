Cratères Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La profondeur de l’ombre bleutée rougeoie,

Des planètes bileuses fissurent l’heure morte au soleil,

Un œil rouillé pleut dans la nuit noire,

Joséphine Rowntree, Charlotte Develter et Marie Jacotey présentent une sélection d’œuvres sélectionnées par affinités visuelles et horlogères réunies dans la large corolle d’un cratère.”



Le vernissage est le mercredi 4 mai à partir de 18h30. Exposition collective des trois artistes : Charlotte Develter, Joséphine Rowntree et Marie Jacotey (membres du collectif “Otto Collectivo”). https://www.solariummarseille.fr/ Cratères

