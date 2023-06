Atabak – Ecole de Samba de Hem Cratère République, Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Atabak – Ecole de Samba de Hem Mercredi 21 juin, 18h45 Cratère République, Lille Venez écouter, admirer, participer, danser sur les rythmes du Brésil. Si vous ne pouvez pas aller au Carnaval de Rio, le carnaval viendra à vous

Atabak est une grande école de samba du Nord de la France reconnue pour sa puissance et l’énergie qu’elle dégage, proche des grandes formations et batucadas brésiliennes.

Elle a la particularité : de proposer un cours de percussion enfants dont vous découvrirez les progrès dès 18h45 à République et d’être composée d’un groupe de percussions, véritable batucada, pour accompagner ses danseuses de samba. Dépaysement garanti !

Et si vous êtes curieux, voici un aperçu sur : notre chaîne Youtube

notre page Facebook

Et si vous êtes curieux, voici un aperçu sur : notre chaîne Youtube

notre page Facebook

ou notre site RDV à Place de la République à 18h45 pour nous suivre ensuite dans les rues de Lille jusqu'à la Treille.

