Tourcoing

Médiathèque André Malraux, le samedi 19 mars 2022 à 15:00

Votre mission, si vous l’acceptez : partager vos coups de cœur et vos découvertes avec l’équipe des « crash texteurs », dévoreurs de livres et critiques de nature. Avec eux, vous explorerez les collections de la médiathèque : BD, mangas, romans, documentaires… rien ne doit vous échapper !

Gratuit, sur réservation. À partir de 11 ans.

Votre mission, si vous l'acceptez : partager vos coups de cœur et vos découvertes avec l'équipe des « crash texteurs », dévoreurs de livres et critiques de nature. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

