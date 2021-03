Poitiers De chez vous ! Poitiers, Vienne Crash Test – Le jeu pédagogique : La Bête Humaine De chez vous ! Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vous êtes un acteur du milieu éducatif ? Confortablement installé devant votre ordinateur, lancez-vous dans l’aventure et testez le jeu vidéo La Bête Humaine, à visée pédagogique! Ce prototype, fait avec Unity et tiré du roman de Zola*, vous immergera dans l’univers romanesque en vous proposant de résoudre une enquête criminelle. Vos retours d’expérience de lecteurs-joueurs nourriront la réflexion sur la conception de ce jeu 2D et permettront de l’améliorer pour mieux correspondre aux besoins didactiques et pédagogiques des enseignants et des élèves. À vos claviers, prêts, jouez ! *jeu protégé par les droits d’auteur Intervenante : Alina Nastase Gonzalez, enseignante-chercheuse passionnée de l’oeuvre d’Émile Zola Organisé par Cobalt & La bête Humaine GRATUIT, SUR INSCRIPTION Événement en ligne. N’oubliez pas de vous inscrire : [https://forms.gle/k7TQ3Qw2BSpGKd5e7](https://forms.gle/k7TQ3Qw2BSpGKd5e7)

