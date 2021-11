Marseille Atelier Panthera Bouches-du-Rhône, Marseille CRASH TEST 6MERE Atelier Panthera Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CRASH TEST 6MERE Atelier Panthera, 27 novembre 2021, Marseille. CRASH TEST 6MERE

Atelier Panthera, le samedi 27 novembre à 14:00

Sortie de résidence des collectifs 6MERE et SHABBA Radio dans les ateliers de Panthera, avec 6ciccio6, emsocc, les livres de l’ankou, motherpublications, tout_est_faux_cest_la_verite et édtions fondation + Line-up 6ciccio6 & p.v.k (dj set) Uwe Bölg (dj set) Riposte (dj set) Lostsoundbytes (dj set) Lolituth & Ludmilla ( live & stream performance ) + Bar ouvert Bière artisanale de la Bastide Entrée a prix libre pour soutenir PANTHERA

Prix libre

♫♫♫ Atelier Panthera 7, Rue Sainte-Marie, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Atelier Panthera Adresse 7, Rue Sainte-Marie, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Atelier Panthera Marseille