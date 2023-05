Visite-découverte avec la Société d’Histoire Place Croix de Mission, 31 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

La Société d’Histoire vous propose une visite-découverte de sites du pays de Craponne : « le site de Barret et ses pierres remarquables ».

RDV 15h place Croix de Mission..

2023-07-31 à 15:00:00

Place Croix de Mission

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Historical Society proposes you a visit-discovery of sites of the country of Craponne: » the site of Barret and its remarkable stones « .

RDV 3pm place Croix de Mission.

La Sociedad Histórica propone una visita para descubrir los yacimientos de la zona de Craponne: « el yacimiento de Barret y sus notables piedras ».

RDV 15h place Croix de Mission.

Die Société d’Histoire bietet Ihnen eine Entdeckungstour zu Orten im Land von Craponne an: « le site de Barret et ses pierres remarquables » (Der Ort Barret und seine bemerkenswerten Steine).

RDV 15 Uhr place Croix de Mission.

