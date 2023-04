Concert Music Road Pilots (NL) Parc des Etoiles, 29 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Le son des stadiums est une formule qui correspond à merveille aux concerts des MUSIC ROAD PILOTS.

Le groupe intègre les fondamentaux de la country music traditionnelle et y ajoute les rythmes de la country contemporaine..

2023-07-29 à 23:00:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Parc des Etoiles

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The stadium sound is a perfect fit for MUSIC ROAD PILOTS concerts.

The group integrates the fundamentals of traditional country music and adds the rhythms of contemporary country music.

El sonido de estadio encaja a la perfección en los conciertos de MUSIC ROAD PILOTS.

La banda toma los fundamentos de la música country tradicional y le añade los ritmos de la música country contemporánea.

Der Klang der Stadien ist eine Formel, die wunderbar zu den Konzerten der MUSIC ROAD PILOTS passt.

Die Band integriert die Grundlagen der traditionellen Country-Musik und fügt die Rhythmen des zeitgenössischen Country hinzu.

