Concert Laura B. And Her Band (UK) Parc des Etoiles, 29 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon. Laura B and Her Band représente le dynamisme et l’énergie du Rock’n’roll totalement imprégné de vintage et de style rétro des années 50..

2023-07-29 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Parc des Etoiles

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Laura B and Her Band represent the dynamism and energy of Rock'n'roll, totally impregnated with vintage and retro style of the 50's. Laura B and Her Band representan el dinamismo y la energía del rock'n'roll, totalmente impregnados de estilo vintage y retro de los años 50. Laura B and Her Band repräsentiert die Dynamik und Energie des Rock'n'Roll, der völlig von Vintage und dem Retro-Stil der 50er Jahre durchdrungen ist.

