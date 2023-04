Les ateliers du mardi : la digestion, aider notre feu digestif 3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Les ateliers du mardi : la digestion, aider notre feu digestif 3 place Croix de Mission, 27 juin 2023, Craponne-sur-Arzon. Atelier animé par Solenne Béringer et Lou Magaud, professionnelles praticiennes en Energétique Traditionnelle Chinoise..

2023-06-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-27 . .

3 place Croix de Mission

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop led by Solenne Béringer and Lou Magaud, professional practitioners in Traditional Chinese Energy. Taller dirigido por Solenne Béringer y Lou Magaud, profesionales de la energía tradicional china. Workshop unter der Leitung von Solenne Béringer und Lou Magaud, professionelle Praktikerinnen der Traditionellen Chinesischen Energetik. Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu 3 place Croix de Mission Adresse 3 place Croix de Mission Ville Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire Lieu Ville 3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon

3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craponne-sur-arzon/

Les ateliers du mardi : la digestion, aider notre feu digestif 3 place Croix de Mission 2023-06-27 was last modified: by Les ateliers du mardi : la digestion, aider notre feu digestif 3 place Croix de Mission 3 place Croix de Mission 27 juin 2023 3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire