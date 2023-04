Journées Nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins avec la Société d’Histoire Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Journées Nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins avec la Société d’Histoire Place Croix de Mission, 24 juin 2023, Craponne-sur-Arzon. RDV à 15h place Croix de Mission : les maisons de béates.

Inscriptions au 04 71 03 60 05..

2023-06-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Place Croix de Mission

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



RDV at 3 pm at the Croix de Mission square : the houses of the beates.

Registration at 04 71 03 60 05. RDV a las 15h en la plaza Croix de Mission: las casas de Beates.

Inscripciones en el 04 71 03 60 05. RDV um 15 Uhr Place Croix de Mission: Die Häuser der Beatus.

Anmeldungen unter 04 71 03 60 05. Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

