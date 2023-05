Rencontre et atelier autour de l’illustration Ecole publique, 7 juin 2023, Craponne-sur-Arzon.

Rencontre et atelier créatif autour de l’illustration animés par Audrey CAJELLA. Elle nous parlera de ses livres, de son métier d’illustratrice et vous initiera parents et enfants à partir de 6 ans.

Deux horaires : 14h30 ou 16h..

Ecole publique Rue des dragons

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting and creative workshop around the illustration animated by Audrey CAJELLA. She will talk about her books, her job as an illustrator and will introduce you to parents and children from 6 years old.

Two schedules: 2:30 pm or 4 pm.

Encuentro y taller creativo sobre ilustración a cargo de Audrey CAJELLA. Hablará de sus libros, de su trabajo como ilustradora y lo presentará a padres y niños a partir de 6 años.

Dos horarios: 14.30 o 16.00 h.

Treffen und kreativer Workshop rund um die Illustration unter der Leitung von Audrey CAJELLA. Sie wird uns von ihren Büchern und ihrem Beruf als Illustratorin erzählen und Eltern und Kinder ab 6 Jahren in die Kunst einführen.

Zwei Uhrzeiten: 14:30 Uhr oder 16:00 Uhr.

