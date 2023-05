Animation et lecture Boulevard St Robert, 10 mai 2023, Craponne-sur-Arzon.

Temps de lecture et activité manuelle autour du jardin.

Gratuit. Accessible dès 2 ans..

2023-05-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

Boulevard St Robert Cyprès – Centre Social

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reading time and manual activity around the garden.

Free of charge. Accessible from 2 years old.

Tiempo de lectura y actividad manual en el jardín.

Gratuito. Accesible a partir de 2 años.

Lesezeit und handwerkliche Aktivität rund um den Garten.

Kostenlos. Zugänglich ab 2 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay