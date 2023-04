Expositions à la Maison de la Voûte Maison de la Voûte, 6 mai 2023, Craponne-sur-Arzon.

– la dentelle de Craponne, une tradition du Velay,

– les fouilles archéologiques du site de la Fonboine à Marus..

2023-05-06 à ; fin : 2023-08-31 . .

Maison de la Voûte Rue des Voûtes

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



– the lace of Craponne, a tradition of Velay,

– the archaeological excavations of the site of the Fonboine in Marus.

– el encaje de Craponne, una tradición del Velay,

– las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Fonboine en Marus.

– die Craponne-Spitze, eine Tradition aus dem Velay,

– die archäologischen Ausgrabungen der Stätte La Fonboine in Marus.

