Haute-Loire

Haute-Loire . Barbecue partagé à midi à l’espace de gratuité.

Le principe : les géotrupes allument le barbec, tout le monde ramène sa grillade et/ou un truc à grignoter. geotrupes@tutanota.com Craponne-sur-Arzon

