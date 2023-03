Fête des Oeufs Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Fête des Oeufs, 8 avril 2023, Craponne-sur-Arzon

2023-04-08 15:00:00

Haute-Loire Craponne-sur-Arzon . Fête des œufs, coorganisée par l’association Jeunews et l’Espace Accueil Jeunes de Craponne sur Arzon.

Au programme, une chasse aux œufs amusante, un jeu de piste et une petite activité manuelle pour ́décorer un œuf. Craponne-sur-Arzon

Catégories d'Évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire
Lieu Craponne-sur-Arzon
Adresse Parc des étoiles

