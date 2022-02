CRAPAHUT DES ARÊTES DE SAINT-MARTIN Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

CRAPAHUT DES ARÊTES DE SAINT-MARTIN Olargues, 20 mars 2022, Olargues.

2022-03-20

Olargues Hérault EUR 15 CRAPAHUT DES ARÊTES DE SAINT-MARTIN niveau moyen

organisé par le club sur les 3 arêtes de St-Martin de l’Arçon.

avec soupe et crêpes à l’arrivée. Limité à 99 participants.

tout public à partir de 5 ans, familles, individuels…

même non licencié,même débutant Pouvoir se bouger en famille, en groupe ou en individuel, chacun à son niveau et faire découvrir un Caroux inédit, tels sont les objectifs de ce crapahut organisé parle club Caroux Montagne.

