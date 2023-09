Octobre Rose Crapa Trélissac, 8 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 8 Octobre

OCTOBRE ROSE

Marche Rose au Crapa à Trelissac

Départ à 9h

Rendez-vous salle Tréma pour 2 parcours : 6 km ou 11 km

Participation à la volonté de chacun

Organisé par l’antenne Trélissacoise de la Ligue contre le Cancer en partenariat avec les associations Tréli-Sac-à-Dos et Nordic Walking in Périgord

« Octobre Rose a pour objectif de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Chaque année, au mois d’octobre, des milliers de personnes se rassemblent pour soutenir la lutte contre cette maladie. »

Contact > Geneviève Merlhe :

06 71 41 90 98.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Crapa

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, October 8th

OCTOBER ROSE

Pink Walk at Crapa in Trelissac

Departure at 9 a.m

Meet at salle Tréma for 2 routes: 6 km or 11 km

Participation is up to you

Organized by the Trélissac branch of the Ligue contre le Cancer in partnership with the Tréli-Sac-à-Dos and Nordic Walking in Périgord associations

« The aim of Pink October is to raise awareness of breast cancer screening. Every year in October, thousands of people come together to support the fight against this disease

Contact > Geneviève Merlhe :

06 71 41 90 98

Domingo 8 de octubre

ROSA DE OCTUBRE

Paseo rosa en Crapa en Trelissac

Salida a las 9h

Encuentro en la Salle Tréma para 2 rutas: 6 km o 11 km

La participación depende de usted

Organizado por la sección de Trélissac de la Ligue contre le Cancer en colaboración con las asociaciones Tréli-Sac-à-Dos y Nordic Walking in Périgord

« El objetivo del Octubre Rosa es sensibilizar sobre el cribado del cáncer de mama. Cada año, en octubre, miles de personas se unen para apoyar la lucha contra esta enfermedad

Contacto > Geneviève Merlhe :

06 71 41 90 98

Sonntag, 8. Oktober

ROSE OCTOBER

Marche Rose au Crapa in Trelissac

Abfahrt um 9 Uhr

Treffpunkt Salle Tréma für 2 Strecken: 6 km oder 11 km

Teilnahme nach eigenem Ermessen

Organisiert von der Antenne Trélissacoise der Krebsliga in Partnerschaft mit den Vereinen Tréli-Sac-à-Dos und Nordic Walking in Périgord

« Ziel des Rosa Oktobers ist es, das Bewusstsein für die Brustkrebsvorsorge zu schärfen. Jedes Jahr im Oktober versammeln sich Tausende von Menschen, um den Kampf gegen diese Krankheit zu unterstützen. »

Kontakt > Geneviève Merlhe :

06 71 41 90 98

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Périgueux