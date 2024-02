Sur la piste des animaux sauvages – Sortie nature enfants CRAPA de l’Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 15:00 – 16:30

Gratuit : non Tandem parent-adulte/enfant : 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Cherchons ensemble les traces des animaux et les indices qui témoignent du passage et des activités de la faune sauvage sur les îles de Loire. Nous apprendrons aussi à recueillir une copie d’empreinte dans du plâtre. Jeune public, à partir de 5 ans Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

CRAPA de l’Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230