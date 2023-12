Qui l’eût cru ? Une histoire d’estuaire, de Loire et d’îles – Balade nature Crapa de Beaulieu Nantes, 28 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-28 09:30 – 11:30

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 6 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

L’Île de Nantes… un archipel qui a fusionné. Les îles ont été façonnées par les crues et les marées, et profondément modifiées par l’homme. L’étude du paysage au Parc du CRAPA nous permettra de repérer les traces de son passé. Nous explorerons l’île et les différents habitats et nous questionnerons sur son devenir. Tout public, à partir de 8 ans Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature »

Crapa de Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200