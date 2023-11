Les traces et les indices des animaux – Sortie nature des enfants Crapa de Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les traces et les indices des animaux – Sortie nature des enfants Crapa de Beaulieu Nantes, 29 novembre 2023, Nantes. 2023-11-29

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : non Tandem adulte-enfant : 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Cherchons ensemble les traces des animaux et les indices qui témoignent du passage et des activités de la faune sauvage sur les îles de Loire. Nous apprendrons aussi à recueillir une copie d’empreinte dans du plâtre ! Jeune public à partir de 6 ans. Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature » Crapa de Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Crapa de Beaulieu Adresse Cours de la Prairie d'Amont Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Crapa de Beaulieu Nantes latitude longitude 47.212168, -1.520265

Crapa de Beaulieu Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/