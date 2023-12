16 avril 2024, Journée de mémoire du Chemin des Dames Craonne, 16 avril 2024, Craonne.

Craonne Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 05:45:00

fin : 2024-04-16

Cette journée de commémoration de la Bataille du Chemin des Dames en 1917 – ponctuée de marches, spectacles, visites, etc – est un hymne à la mémoire de tous les hommes qui y prirent part….

Comme tous les ans, le département de l’Aisne a choisi de retenir cette date symbolique du 16-avril – jour du déclenchement de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames en 1917 – pour rendre hommage chaque année aux millions de morts de la Première Guerre mondiale, sans distinction de pays…

Au menu de cette journée :

• Marche sans casque et sans arme : une marche commentée sur les lieux des combats

(RV devant la mairie de Craonne de 5h45 à 9h15)

• Cérémonie des fleurs (RV sur la place de la Croisette dans le vieux Craonne de 11h à 11h45)

• Marche des brancardiers à Craonnelle et veillée à la nécropole nationale de Craonnelle (RV devant la mairie de Craonne de 20h15 à 22h15)

Programme complet à venir sur le site www.chemindesdames.fr

Craonne 02160 Aisne Hauts-de-France



