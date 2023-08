EXPOSITION DE DOMINIQUE GUÉDON « PASSAGE(S) » Craon, 9 septembre 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Du 9 au 29 septembre, venez voir l’exposition « Passages » de Dominique Guédon. Pour l’occasion, l’artiste investit 3 lieux à Craon : l’espace Saint-Clément, la médithèque et la maison bleue..

2023-09-09 fin : 2023-09-29 . .

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



From September 9 to 29, come and see Dominique Guédon’s « Passages » exhibition. For the occasion, the artist is taking over 3 locations in Craon: l’espace Saint-Clément, la médithèque and la maison bleue.

Del 9 al 29 de septiembre, venga a ver la exposición « Pasajes » de Dominique Guédon. Para la ocasión, el artista ocupa 3 espacios de Craon: el espace Saint-Clément, la médithèque y la maison bleue.

Vom 9. bis 29. September können Sie sich die Ausstellung « Passages » von Dominique Guédon ansehen. Zu diesem Anlass bespielt der Künstler drei Orte in Craon: den Raum Saint-Clément, die Medithek und das Blaue Haus.

