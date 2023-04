SOIRÉE AMUSE GUEULE : THOMAS DILIS 38 Rue des Halles, 7 juillet 2023, Craon.

Le vendredi 07 juillet venez découvrir le travail de Thomas Dilis à l’occasion de la soirée « amuse-gueule » !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

38 Rue des Halles La Maison Bleue

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



On Friday, July 7th, come and discover the work of Thomas Dilis during the « appetizer » evening!

El viernes 7 de julio, venga a descubrir la obra de Thomas Dilis durante la velada « amuse-gueule »

Am Freitag, den 07. Juli, entdecken Sie die Arbeit von Thomas Dilis anlässlich des Abends « amuse-gueule »!

Mise à jour le 2022-08-12 par eSPRIT Pays de la Loire