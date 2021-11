Craon Craon Craon, Mayenne CRAON FÊTE NOËL Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

CRAON FÊTE NOËL Craon, 27 novembre 2021, Craon. CRAON FÊTE NOËL Craon

2021-11-27 – 2021-11-27

Craon Mayenne Craon Mayenne L’esprit de Noël va souffler sur le centre-ville de Craon !

• Samedi à 19h30 : mise en lumière de la ville en musique, rendez-vous place du Pilori

• Dimanche de 10h à 18hH : marché de Noël organisé par le comité commercial Craon.com sous les halles de Craon

• Dimanche : course de pères Noël, départ de la place des Halles. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Animations de Noël à Craon les 27 et 28 novembre. associationcraon.com@gmail.com L’esprit de Noël va souffler sur le centre-ville de Craon !

• Samedi à 19h30 : mise en lumière de la ville en musique, rendez-vous place du Pilori

• Dimanche de 10h à 18hH : marché de Noël organisé par le comité commercial Craon.com sous les halles de Craon

• Dimanche : course de pères Noël, départ de la place des Halles. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Craon

dernière mise à jour : 2021-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Craon Adresse Ville Craon lieuville Craon