Belles demoiselles et libellules Craon, 24 mai 2023, Craon. Belles demoiselles et libellules Mercredi 24 mai, 14h30 Craon inscription obligatoire, gratuit Partons à la recherche des exuvies cachées dans la végétation et arrêtons-nous deux secondes pour observer ces espèces aux mille couleurs…

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Biodiversité14h30 RDV : précisé lors de l’inscription | Craon

15 personnes, inscription obligatoire auprès de Magali PERRIN 02 43 02 97 56

Durée : 2h

Tenue adaptée, jumelles et appareil photo. Craon Pl. de la Mairie BP 74, 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 02 97 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00 exuvies libellules Mayenne Nature Environnement

