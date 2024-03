Crampottons ensemble Port des Pêcheurs Biarritz, dimanche 2 juin 2024.

Crampottons ensemble Port des Pêcheurs Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Découvrir ou redécouvrir le port des pêcheurs de Biarritz, c’est ce que vous propose le 2 juin Crampottons Ensemble . Au travers de 8 saynètes, retraçant un siècle de son histoire, marquée par le passage de prestigieux personnages, de faits d’armes ou de simples anecdotes hautes en couleurs. Vous revivrez son passé glorieux ou intime, ressuscité par le talent d’acteurs dont les voix résonneront dans les décors naturels où se sont croisés autrefois, poètes, pêcheurs et résistants. Les crampotteurs ouvriront leur porte pour vous révéler l’envers du décor. Danses et activités nautiques seront au rendez-vous, ainsi que des expositions de dessins, de photos et d’affiches consacrées à ce lieu d’exception. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

Port des Pêcheurs Descente du Port

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

