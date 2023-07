CONCERT & DANSE HIP HOP Cramezeul Nort-sur-Erdre, 21 juillet 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Vivez une journée festive, à la Cueilleuse sur les bords paisibles et gracieux du canal de Nantes à Brest..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Cramezeul Ecluse de Cramezeul

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Experience a festive day at La Cueilleuse on the peaceful and graceful banks of the Nantes-Brest canal.

Viva una jornada festiva en La Cueilleuse, en las tranquilas y graciosas orillas del canal de Nantes-Brest.

Erleben Sie einen festlichen Tag, in La Cueilleuse an den friedlichen und anmutigen Ufern des Kanals von Nantes nach Brest.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire