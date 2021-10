CRAIG TABORN TRIO AMR / Sud des Alpes, 4 novembre 2021, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 4 novembre à 20:30

Les nouvelles compositions de Craig Taborn franchissent les frontières de la musique de chambre contemporaine, de l’improvisation/jazz et des musiques groove et roots d’Afrique et des Caraïbes. La musique exigeait une instrumentation capable de manœuvrer sans heurts ces changements rapides. Grâce à l’aisance de Ralph Alessi, à la polyvalence de Ches Smith et à l’approche de Craig Taborn, la musique passe habilement de miniatures complexes à des explorations énergiques, tout en trouvant ses racines dans le groove et dans la mélodie. Le trio s’inspire notamment de Sun Ra, Mammane Sani, Don Cherry, Conlon Nancarrow, de l’Art Ensemble of Chicago et de Drexciya. Craig Taborn, piano, électronique Ches Smith, batterie, vibraphone Ralph Alessi, trompette

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



