Turon Computer Club #2 – L’afterwork dev à Tours Crafty Brewpub Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Turon Computer Club #2 – L’afterwork dev à Tours Crafty Brewpub, 25 octobre 2022, Tours. Turon Computer Club #2 – L’afterwork dev à Tours Mardi 25 octobre, 19h00 Crafty Brewpub

Entrée gratuite sur inscription

Le Turon Computer Club est un afterwork destiné à celles et ceux qui sont passionnés par l’informatique et qui veulent échanger, rencontrer et apprendre lors d’une soirée conviviale ! Crafty Brewpub crafty brewpub Tours Centre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La soirée est ouverte à tout le monde (professionnels, amateurs, étudiants) et sans thématique particulière autre que l’informatique en général. Chaque évènement aura un invité ou une invitée spéciale, pour nous parler d’un sujet ou nous montrer un objet que vous n’aurez pas vu ailleurs, lancer les discussions et briser la glace ! Rendez-vous le Mardi 25 Octobre à 19h, au Crafty à Tours !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T19:00:00+02:00

2022-10-25T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Crafty Brewpub Adresse crafty brewpub Tours Centre Ville Tours lieuville Crafty Brewpub Tours Departement Indre-et-Loire

Crafty Brewpub Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Turon Computer Club #2 – L’afterwork dev à Tours Crafty Brewpub 2022-10-25 was last modified: by Turon Computer Club #2 – L’afterwork dev à Tours Crafty Brewpub Crafty Brewpub 25 octobre 2022 Crafty Brewpub Tours Tours

Tours Indre-et-Loire