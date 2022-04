Crafting Quintet Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Crafting Quintet Les Disquaires, 19 avril 2022, Paris. Voyage musical teinté de jazz moderne avec Crafting Quintet !

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Accès concert : 5 EUR Crafting Quintet est la réunion de cinq amis musiciens de la scène jazz parisienne qui, en alliant les compositions de chacun, proposent un répertoire et une musique à la fois sincère et authentique. Tous leaders et compositeurs dans des projets très variés, les cinq co-leaders unissent leurs forces pour mettre en lumière un collectif soudé, nourri de l’expérience et de l’écriture singulière de chacun. Riche de cette diversité, c’est avec élégance que ce jeune quintet de jazz moderne nous embarque dans un voyage musical aux sonorités contrastées et colorées. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Crafting Quintet

