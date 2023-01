Le CRAFT ouvre ses portes ! CRAFT, 29 mars 2023, Limoges.

Une invitation exceptionnelle à la découverte des secrets de fabrication d’une céramique innovante à Limoges. handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi

CRAFT 142 avenue Emile Labussière 87000 LIMOGES Montjovis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, cinq jours durant, le Centre de Recherches pour les Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) ouvre ses portes au public.

Depuis 30 ans le CRAFT s’emploie à préserver, voire développer, la place d’honneur de la céramique de Limoges. De nombreux créateurs, designers de projets innovants dans le cadre de résidences d’artistes, mobilisent l’expertise du plateau technique du CRAFT pour fabriquer des pièces combinant la maîtrise de divers savoir-faire.

Pourquoi programmer une visite, au CRAFT, lors de cette ouverture exceptionnelle ?

> Sensibiliser les jeunes à la création et aux savoir-faire céramiques

(Mer. 29/03 de 10h à 12h – Pour faire suite à une présentation de la structure, et grâce aux échanges avec une médiatrice, les enfants pourront s’imprégner des processus de conception et fabrication des œuvres céramiques. Enfin une découverte de certaines pièces, de la collection, leur retracera le détail des étapes de fabrication – Sur réservation au 05.55.49.17.17)

> Découvrir diverses démarches créatives d’artistes reconnus

(Jeu. 30/03 de 10h à 12h – Visite guidée de l’atelier et présentation des œuvres de la collection – Groupes limités à 15 personnes – Sur réservation au 05.55.49.17.17)

> Rencontrer les techniciens du CRAFT en démonstrations

(Mer. 29/03 de 14h à 16h – Démonstrations dans les ateliers – groupes limités à 15 personnes – sur réservation au 05.55.49.17.17)

(Jeu. 30/03 de 14h à 16h – Démonstrations dans les ateliers – groupes limités à 15 personnes – sur réservation au 05.55.49.17.17)

> Apercevoir les tendances éthiques de production

(Ven. 31/03 de 10h à 12h – Visite guidée et présentation des œuvres de la collection orientées, en conclusion, vers un focus sur l’impact environnemental de la fabrication céramique et les voies, de fabrication responsable, envisagées par les artistes – Groupes limités à 15 personnes – Sur réservation au 05.55.49.17.17)

> Découvrir le CRAFT

(Sam. 01/04 & Dim. 02/04 accueil continu de 10h à 18h – Visite du Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre.)



