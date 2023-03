Les artisans d’art à l’Hôpital Camfrout CRAFT ARTISANAT D’ART, 31 mars 2023, L'Hôpital-Camfrout.

A l’occasion des « journées Européennes des Métiers d’Arts » le collectif CRAFT vous propose de découvrir la poterie, la gravure et le vitrail.

Au cours de trois demi-journées de 14h30 à 18h, le vendredi 31 mars, le samedi01 et dimanche 02 avril 2023 trois artisans d’art organisent des démonstrations et petits ateliers d’une heure environ.

Isabelle Sebilleau, céramiste à Moulin Mer ( Logonna-Daoulas ), réalise des objets utilitaires et décoratifs en faïence décorée ou en grès émaillé, en s’inspirant des éléments naturels de la rade de Brest ( faune et flore ).

Elle proposera une démonstration de modelage et/ou de tournage, ainsi que des ateliers d’environ 1 heure « pratique du modelage » pour les enfants de 6 à 12 ans, et éventuellement pour les plus grands selon le temps disponible;

Pascal Kervestin, artisan verrier à l’Hôpital Camfrout, découpe les verres de couleurs, les assemble pour créer un univers imaginaire entre tradition et modernité: décoration intérieure et extérieure.

Il vous proposera une démonstration de réalisation d’un vitrail sur les trois après midi et la réalisation de petits mobiles pour les enfants.

Emmanuelle Zitte, artiste plasticienne, vous proposera des démonstrations de gravure sur métal, lino. Vous pourrez ainsi manipuler une presse à graver, toucher les différents papiers, l’encre, découvrir l’impression d’art.

CRAFT ARTISANAT D'ART 1 place Charles de Gaulle l'Hôpital Camfrout L'Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne

