CRACKING ART : LUNEL OSE LA CULTURE DANS LA RUE Lunel, 11 juin 2021-11 juin 2021, Lunel.

CRACKING ART : LUNEL OSE LA CULTURE DANS LA RUE 2021-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-30 23:00:00 23:00:00

Lunel 34400 Lunel

Escargots, lapins, loups, poissons, oiseaux, suricates… vous allez en voir de toutes

les couleurs ! Le Cracking Art envahit les rues de Lunel. Après Paris, Milan,

Sydney, New York, Venise, Bruxelles, Prague et de grandes villes françaises, les

artistes du collectif Cracking art group installent 150 sculptures hyper-colorées

et de taille démesurée partout en ville. Créées par recyclage de déchets

plastiques, ces animaux vont égayer plusieurs points stratégiques de la ville

jusqu’au 30 octobre prochain. Avec cette exposition à la fois ludique et

pédagogique, la culture fait son retour en ville, de quoi amener une touche

naturelle dans un décor souvent trop minéral. De quoi faire des selfies décalés !

+33 4 67 87 83 00

