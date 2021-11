CRACKER FAIR – LE GRAND MARCHÉ DE NOËL Villeveyrac, 27 novembre 2021, Villeveyrac.

CRACKER FAIR – LE GRAND MARCHÉ DE NOËL Villeveyrac

2021-11-27 – 2021-11-28

Villeveyrac Hérault Villeveyrac

Le Cracker Fair est de retour pour une 4ème édition à Valmagne !

Laissez vous donc envelopper par la magie de Noël, et découvrez foodtrucks, produits artisanaux…

Lors de cette 4ème édition à Valmagne vous pourrez découvrir :

– 220 artisans/artisanes, foodtrucks…

– Plus de 5000 visiteurs avec qui partager ce moment

– Un cadre exceptionnel : l’Abbaye de Valmagne

– Une 15ème édition de ce Grand Marché de Noël

– Une ambiance féérique à l’anglaise

Le tarif sera de 5€ par personne, vous donnant accès au marché de Noël, ses animations et l’abbaye.

La Restauration sera possible sur place au sein des stands alimentaires, ou auprès du restaurant de l’abbaye “Ferme Auberge”.

+33 4 67 78 06 09 https://www.valmagne.com/

Villeveyrac

