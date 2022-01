Crack Cloud Dijon, 2 juin 2022, Dijon.

Crack Cloud La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or Dijon

EUR 5.5 15 Crack Cloud (CA)

À cette époque individualiste, Crack Cloud offrent une sorte d’antithèse : un collectif fondé sur un esprit communautaire et une liberté collective. Comme Psychic TV avant eux, Crack Cloud ont une philosophie, qu’ils n’ont pas peur d’afficher. Si leurs visuels anarchiques et fantasmagoriques, l’utilisation intensive de la symbolique, et une foule de collaborateurs variés leur ont souvent valu des comparaisons à un culte, cela ne rend pas vraiment justice au collectif. Il n’y a ici pas de pulsion de mort apocalyptique, pas de culte de la personnalité, ni de hiérarchie de pouvoir.

Si Zach Choy – frontman et auteur – est à bien des égards le visage du groupe, le collectif est fondé sur l’égalité ; et dans ses paroles cryptiques mêlant poésie, polémiques et expérience personnelle, Zach devient le porte-parole de quelque chose bien plus grand que lui-même. Crack Cloud opèrent en première ligne de la crise incontrôlée des opiacés au Canada, mobilisée et organisée en programmes de réduction de risques à Vancouver. Le groupe lui-même a eu sa part de traumatisme, et le collectif offre à ses membres un moyen vital vers la réinsertion et le rétablissement.

Comme le dit le slogan au dos de l’album, c’est absolument « based on true shit ».

http://www.lavapeur.com/programme/festival-mv-crack-cloud-020622

Crack Cloud (CA)

À cette époque individualiste, Crack Cloud offrent une sorte d’antithèse : un collectif fondé sur un esprit communautaire et une liberté collective. Comme Psychic TV avant eux, Crack Cloud ont une philosophie, qu’ils n’ont pas peur d’afficher. Si leurs visuels anarchiques et fantasmagoriques, l’utilisation intensive de la symbolique, et une foule de collaborateurs variés leur ont souvent valu des comparaisons à un culte, cela ne rend pas vraiment justice au collectif. Il n’y a ici pas de pulsion de mort apocalyptique, pas de culte de la personnalité, ni de hiérarchie de pouvoir.

Si Zach Choy – frontman et auteur – est à bien des égards le visage du groupe, le collectif est fondé sur l’égalité ; et dans ses paroles cryptiques mêlant poésie, polémiques et expérience personnelle, Zach devient le porte-parole de quelque chose bien plus grand que lui-même. Crack Cloud opèrent en première ligne de la crise incontrôlée des opiacés au Canada, mobilisée et organisée en programmes de réduction de risques à Vancouver. Le groupe lui-même a eu sa part de traumatisme, et le collectif offre à ses membres un moyen vital vers la réinsertion et le rétablissement.

Comme le dit le slogan au dos de l’album, c’est absolument « based on true shit ».

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2022-02-08 par