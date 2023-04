Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 13 mai 2023, Sète. Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Samedi 13 mai, 20h00 Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Entrée libre Chaque année, le Crac Occitanie s’associe à la Nuit européenne des musées : pour cette 19ème édition, le centre d’art ouvre ses portes gratuitement le samedi 13 mai jusqu’à 23h30.

Des «Visites flash» sont proposées toutes les heures à partir de 20h.

Les visites Flash sont des interventions ponctuelles et spécifiques des médiateurs.rices dans les salles du Crac. Elles permettent d’aborder les expositions à travers un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre de l’exposition. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Sète 34200 Hérault Occitanie +33 (0)4 67 74 94 37 http://crac.laregion.fr https://www.facebook.com/CRAC.OCCITANIE/;https://twitter.com/CRAC_OCCITANIE;https://plus.google.com/u/0/101388714428471595014;https://www.youtube.com/channel/UCz-Lznna-CHPHgW1x2TXumg;https://sarbacane.app/email-builder/assets/instagram_square_color.png? Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 Visite sensorielle dans l’exposition « Fernand Deligny, légendes du radeau » © Crac Occitanie – Courtesy Julie Laporte.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Crac Occitanie, le centre régional d'art contemporain à Sète Adresse 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Ville Sète Departement Hérault Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Crac Occitanie, le centre régional d'art contemporain à Sète Sète

Crac Occitanie, le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète 2023-05-13 was last modified: by Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Crac Occitanie, le centre régional d'art contemporain à Sète 13 mai 2023 Crac Occitanie le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Sète

Sète Hérault