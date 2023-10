Total festum, fête des cultures catalane et occitane Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Sète, 13 mai 2023, Sète.

Total festum, fête des cultures catalane et occitane Samedi 13 mai, 18h00 Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Entrée libre

Le Crac Occitanie accueille le lancement de la 18e édition de Total Festum, la grande fête des langues et cultures catalanes et occitanes partout en Occitanie !

Pour sa nouvelle édition, l’événement, porté par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée avec les citoyen.ne.s et les associations, investit encore et toujours l’ensemble de ses territoires avec près de 100 rendez-vous tout au long du mois de juin, autour du solstice d’été et des feux de la Saint-Jean.

Pour connaître le programme : https://www.laregion.fr/total-festum

En ouverture, Total Festum et le Crac Occitanie provoquent la rencontre entre art contemporain et patrimoine culturel au fil des canaux et dévoilent l’affiche créée pour cette édition 2023.

Parlons une culture vivante !

Parlem una cultura viva !

Événement organisé en partenariat avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura.

Crac Occitanie, le centre régional d'art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

