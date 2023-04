Visite bilingue Français – Occitan dans les expositions Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 13 mai 2023, Sète.

Visite bilingue Français – Occitan dans les expositions Samedi 13 mai, 16h00 Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Découvrez les expositions « Fernand Deligny, légendes du radeau » et « Manifeste assisté » de Florian Fouché grâce à une visite menée conjointement par un médiateur. trice du centre d’art en Français et par une interprète du CIRDOC – Institut occitan de cultura en Occitan.

Cette visite vous permettra d’entendre comment deux langues se complètent pour commenter les œuvres d’art, les films et les documents exposés. Dans les deux expositions, le langage, comme relation, se déploie en abolissant les frontières entre les mots, les espaces et les objets de notre quotidien. La visite proposera d’évoquer ce dépassement en franchissant aussi les barrières entre les langues ! Dans le dialogue, les locuteurs d’Occitan feront partager leur amour de cette langue en la faisant entendre par le biais de l’art. Les amateurs et néophytes non locuteurs en entendront les spécificités et la musique.

Dans le cadre de Total Festum, actions menées par la Région Occitanie pour le soutien aux langues régionales, en partenariat avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

Exposition « Fernand Deligny, légendes du radeau » © Crac Occitanie