Exposition: « Silver » de Katinka Bock 15 – 17 septembre CRAC Occitanie, centre régional d’art contemporain Gratuit. Entrée libre.

Les sculptures de Katinka Bock, en céramique, pierre, bois ou métal, entretiennent des liens profonds avec les sites dans lesquels elle expose, l’architecture du lieu qui l’accueille, voire parfois le contexte culturel, historique ou social d’une ville. Lorsqu’elle visite pour la première fois le lieu où elle va exposer, elle « prend la température » de l’espace, observe sa forme, l’articulation des salles entre elles, la circulation de la lumière et des fluides du bâtiment, mais également la manière dont celui-ci s’inscrit dans un quartier, une ville, et quels usages les personnes qui le traversent ou l’habitent en font. Elle observe comment il est « travaillé » de l’intérieur et de l’extérieur.

À Sète, Katinka Bock s’est intéressée à l’omniprésence de l’eau. La mer d’un côté, l’étang de l’autre, les canaux qui structurent la ville imprègnent profondément l’imaginaire et la culture. Le nouveau film produit pour l’exposition, tourné sur les plages et les canaux de Sète, consiste en un montage de plans réalisés avec sa caméra Super8, tels qu’une série de notes visuelles. La ville est filmée depuis les canaux et donne la sensation d’être toujours vue « du bord ». Une notion chère à l’artiste, dont les sculptures matérialisent la question du seuil, de la limite, de la distance entre les objets, entre les corps et les espaces. Elle soulève également la question de ce qui nous relie, de ce qui nous tient ensemble ou nous sépare.

Après avoir présenté plusieurs expositions d’envergure en 2018 et 2019, dans diverses institutions européennes, cette nouvelle exposition d’ampleur au sein d’une institution française offre l’occasion de découvrir un corpus d’œuvres important de Katinka Bock, produites au cours des cinq dernières années, ainsi que de nouvelles créations.

CRAC Occitanie, centre régional d’art contemporain 26 quai Aspirant Herber, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 94 37 http://crac.laregion.fr Situé à Sète, au bord du Canal Royal et en cœur de ville, le Crac Occitanie, Centre régional d’art contemporain, fait face au port et à la Méditerranée. Il offre la possibilité aux artistes vivants de réaliser des projets spécifiques et la production d’œuvres d’art et de nouvelles expositions, en vue de soutenir la création artistique d’aujourd’hui. Ces projets nourrissent une programmation d’expositions temporaires ouvertes toutes l’année pour le grand public. À ce titre, le centre d’art est un lieu d’apprentissage du regard et, plus largement, de la construction d’un sens critique dans un monde de plus en plus saturé d’images et d’informations. Un programme culturel et pédagogique dynamique est accessible à tous les publics à travers des visites guidées, des ateliers, des conférences, des concerts, des performances, etc… Situé à proximité de l’hyper-centre ville de Sète. À pied : 6 minutes (450m) depuis la Mairie de Sète 20 minutes (1600m) depuis la Gare SNCF de Sète. Un parking à vélo est mis à votre disposition sur le parvis du centre d’art. Les lignes de bus SAM (Sète Agglopôle Mobilité) n° 3, 4, 5, 8, 9 et 915 passent à proximité du Crac Occitanie. Les arrêts les plus proches : « Savonnerie », « Sète – Passage du Dauphin » et « Quai d’Alger ». Le quai Aspirant Herber est majoritairement classé en zone Orange pour le stationnement des véhicules motorisés. Deux parkings sont accessibles à pied : le Parking du Canal (payant – accès par le quai Général Durand), le Parking Quai d’Alger (places gratuites, limitées à 2 heures de stationnement). Sète se trouve à 15 minutes en train de Montpellier, à 2 heures de Toulouse ou Marseille, à 3 h 30 de Paris. L’ aéroport le plus proche se trouve à Montpellier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T12:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Gallery 303