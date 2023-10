Concert de Noël CRA Grane Catégories d’Évènement: Drôme

Grane Concert de Noël CRA Grane, 15 décembre 2023, Grane. Grane,Drôme Ecole de musique intercommunale des Ramières.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

CRA

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Ramières Intercommunal Music School Escuela Intercomunal de Música de Les Ramières Interkommunale Musikschule Les Ramières Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Val de Drôme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Grane Autres Lieu CRA Adresse CRA Ville Grane Departement Drôme Lieu Ville CRA Grane latitude longitude 44.731559;4.92313

CRA Grane Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grane/