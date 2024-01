« C’que c’est BON de Vivre! » MDA Maison des Associations Roubaix, vendredi 2 février 2024.

« C’que c’est BON de Vivre! » Inauguration des rencontres hebdomadaires « C’que c’est BON de Vivre! » de l’association « Prendre Soin de Nous! »

Les vendredis 14h-19h Ateliers, conférences, relaxations, danse, chant et plus encore! Vendredi 2 février, 14h00 MDA Maison des Associations Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T14:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T14:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

L’association « Prendre Soin de Nous ! »

inaugure ses vendredis

« C’que c’est BON de Vivre! »

Vendredi 2 Février 2024 à la MDA de Roubaix*

PROGRAMME

14h Danse intuitive et néanmoins guidée! (pas besoin de savoir danser!) *

15h Relaxation totale et auto-massage « réveil du corps » *

(amener de bonnes chaussettes, un tapis de yoga, un coussin et un plaid chaud)

16h Rencontre et partage autour d’une tisane-goûter en auberge

espagnole ! Venez nombreux, gratuit et sans inscription!

-Jeux d’inclusion pour faire connaissance

-Présentation de l’association « Prendre Soin de Nous ! », sa philosophie d’accessibilité à tous et vendredis « C’que c’est bon de Vivre! »

-Présentation de différents intervenants des prochains vendredis.

-Et vous? Qu’aimeriez-vous partager pour Prendre Soin de Nous ?

18h Chants et percussions corporelles pour clôturer joyeusement! *

*Gratuit/inscription recommandée

www.colibris.link/helloasso-psdn

*Maison Des Associations 24 Pl. de la Liberté, Roubaix

MDA Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 73 46 64 La Maison Des Associations réunit aujourd'hui plus de 170 associations adhérentes.

Elle est un lieu incontournable d'information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole.

Elle est un lieu incontournable d’information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole. Métro: Ligne 2 Arrêt Eurotéléport Tramway: Arrêt Eurotéléport

