Un florilège de textes qui célèbrent les prestiges de la photographie Roland Barthes, Marguerite Duras, Michel Tournier, Willy Ronis, Michel Debray pour n’en citer que quelques-uns (avec projections) Depuis son invention dans la première moitié du XIXe siècle, la photographie n’a cessé, jusqu’à nos jours, et peut-être plus que n’importe quel autre art de susciter les mots. Paroles de photographes, écrivains, philosophes, journalistes, sociologues… Oui, la photographie se dit aussi en mots et souvent de façon surprenante. Roland Barthes, Raymond Depardon, Marguerite Duras, Michel Tournier, Willy Ronis, Michel Debray pour ne citer que quelques noms feront vibrer pour nous queleques “histoires” de photos. Avec des projections Lecture assurée par Gabriel Ohayon et Solène Nicolas Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

