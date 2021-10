#CQFD pour la planète 2021 – Transition écologique La Recyclerie, 12 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

A l’occasion du #CQFD pour la planète 2021, la Fondation Terre Solidaire rassemble des personnes désireuses de s’investir en faveur de la transition et d’apporter des réponses aux enjeux du futur de la planète.

Plus qu’une simple conférence, il s’agit d’une invitation à la réflexion et au débat, un forum dédié au partage et à la diffusion des savoirs et des expériences, et à l’émergence de nouvelles idées. En réunissant des acteurs qui contribuent à envisager un monde plus soutenable et juste pour tous et toutes, la Fondation Terre Solidaire cherche à leur donner de la visibilité et donc favoriser l’accélération de la transition vers un nouveau modèle de développement.

En 2020, la Fondation a initié un nouveau cycle de conférences baptisées #CQFD pour la planète. Ces conférences seront programmées régulièrement et réuniront, autour d’une vision commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés (experts, praticiens, donateurs, citoyens, bénévoles, porteurs de projet, etc.).

Lors de cet événement, vous êtes susceptible d’être pris·e en photo, merci de préciser si cela ne vous convient pas.

PASS SANITAIRE

Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un test négatif de moins de 48h

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois

Animations -> Conférence / Débat

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

4 : Simplon (221m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (245m)



Contact :La REcyclerie https://www.larecyclerie.com contact@larecyclerie.com

Animations -> Conférence / Débat Insolite;Paris nature

Date complète :

2021-10-12T18:30:00+02:00_2021-10-12T20:00:00+02:00

Fondation Terre Solidaire