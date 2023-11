Le petit train du Père Noël CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens) Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents, le train du Père Noël arrive à la gare de la Barque à Fuveau et il y aura des surprises!!!. Enfants

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens)

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To the great joy of children and their parents, Santa Claus’ train arrives at the Barque à Fuveau station and there will be surprises!!!

Para el deleite de los niños y sus padres, el tren de Papá Noel llega a la estación de Barque en Fuveau y ¡habrá sorpresas!

Zur Freude der Kinder und ihrer Eltern kommt der Zug des Weihnachtsmannes am Bahnhof La Barque in Fuveau an

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Fuveau