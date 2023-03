Fêtons le printemps CPNG Chateauvert Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-02 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-02 16:00:00 16:00:00

Drome . Troc de plantes / graines dès 9h

Spectacle pour enfants (dès 3 ans) « Il était une fois 3 petits pois » à 11h30 -places limitées

Ateliers dès 13h30 (vannerie, fabrication de nichoir, bricolage nature)

Contes Nature à 15h

Toutes les animations sont gratuites contact@cpng-valence.fr +33 4 75 44 00 25 https://www.cpng-valence.fr/ CPNG Chateauvert 4 rue Auguste GIRAUD Valence

