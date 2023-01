Chouette une pelote! CPN de l’Arche de José Bonne Catégories d’Évènement: Bonne

Haute-Savoie

Chouette une pelote! CPN de l’Arche de José, 15 mars 2023, Bonne. Chouette une pelote! Mercredi 15 mars, 14h00 CPN de l’Arche de José

Inscription obligatoire

Viens deviner le régime alimentaire de la chouette en disséquant une pelote de réjection. CPN de l’Arche de José 152 Montée de la Ravoire 74380 BONNE Bonne 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Les chouettes ou les hiboux avalent leurs proies entières. Résultat : os, plumes et poils ne sont pas digérés et ils les recrachent sous la forme d’une pelote de réjection ! En la disséquant, on découvre ce qu’ils mangent. Ne pas s’inquiéter, c’est propre et ça ne sent rien, contrairement aux crottes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T17:00:00+01:00

